В Твери на проспекте Победы заработал новый светофор
В связи с этим изменилась схема движения
На проспекте Победы заработал светофор. Фото: Администрация Твери.
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В Твери на проспекте Победы, на пересечение с проездом Швейников, заработал новый светофор.
Автомобилистам нужно обратит внимание, что в связи с этим изменилась и схема проезда перекрёстка.
Светофор работает в трёхфазном режиме, имеющем выделенные периоды для проезда автомобилей и пешеходов. Так же светофор оборудован специальными стрелками, указывающими на возможность поворота налево. На это надо особенно обратить внимание тем, кто намерен развернуться на перекрёстке, из-за того, что сам проспект разделён двумя сплошными линиями.
Счастливого пути!
ИСТОЧНИК KP.RU