В Твери на проспекте Победы заработал новый светофор

СЕГОДНЯ 10:00 2019-11-04T10:00:49+03:00

В связи с этим изменилась схема движения

Изменить размер текста: A A

В Твери на проспекте Победы, на пересечение с проездом Швейников, заработал новый светофор.

Автомобилистам нужно обратит внимание, что в связи с этим изменилась и схема проезда перекрёстка.

Светофор работает в трёхфазном режиме, имеющем выделенные периоды для проезда автомобилей и пешеходов. Так же светофор оборудован специальными стрелками, указывающими на возможность поворота налево. На это надо особенно обратить внимание тем, кто намерен развернуться на перекрёстке, из-за того, что сам проспект разделён двумя сплошными линиями.

Счастливого пути!

ИСТОЧНИК KP.RU