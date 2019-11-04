2019-11-04T10:04:42+03:00
Общество

В Твери польская шляхта будет бахвалиться пирами и оружием

Пройдёт это в честь дня Дня народного единства
Олег ХАДАЕВ
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Вот так шляхта будет сражаться с русскими. Фото: VK/Страницы Нашей Истории: Преодолевая СмутуВот так шляхта будет сражаться с русскими. Фото: VK/Страницы Нашей Истории: Преодолевая Смуту
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Сегодня, 4 ноября, жители и гости Твери могут стать свидетелями фестиваля исторической реконструкции «Страницы нашей истории: Преодолевая смуту».

Фестиваль будет работать в двух площадках у яхтклуба на Тверце.

Участники фестиваля могут записаться в рекруты, поучиться кузнечному делу, поучаствовать в лекции-дегустации «Пир во время Смуты». Там шляхта будет показывать, как узурпаторы гуляли на пирах, будут бахвалиться оружием, показывать уроки фехтования.

Ну а в финале состоится сражение, где русские, конечно же, победят поляков и литовцев.

Кстати, в Тверской области уже проходил похожий фестиваль - фестиваль походной кухни, приуроченный к победе войск воеводы Скопина-Шуйского над отрядами литовского князя Яна Сапеги в 1609 году. Это было 14 сентября.

Тогда, 410 лет назад, литовский князь Ян Сапега решил помочь самозванцу Лжедмитрию II, известному так же, как Тушинский Вор, овладеть московским престолом под видом сына Ивана Грозного Дмитрия. Но не тут-то было.

Сапегу били под Торопцем, Торжком и Тверью, решающее сражение произошло под Калязиным. Результатом битвы стал не только разгром польско-литовских войск, но и освобождение крепости Белой (ныне город Белый), Старицы и Ржева. А так же у Скопина-Шуйского появились силы на поход к Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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