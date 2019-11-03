Мужчина перебегал дорогу и погиб под колесами автомобиля в Твери
Пострадавший скончался в машине скорой помощи
Пострадавший скончался в машине скорой помощиФото: Иван ВИСЛОВ
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3 ноября в 22.31 в Твери на улице Коминтерна у дома 38 произошло ДТП. Мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода и попал под колеса проезжавшего автомобиля.
В Управлении ГИБДД УМВД России по Тверской области сообщают, что водитель авто был трезв.
До приезда машины скорой помощи пострадавший находился в тяжёлом состоянии. Однако, как стало известно позже, он скончался в скорой.
ИСТОЧНИК KP.RU