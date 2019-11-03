4 и 5 ноября на территории Тверской области ожидаются сильные дожди и ветер

СЕГОДНЯ 19:34 2019-11-03T19:34:13+03:00

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Некомфортная и неуютная погода не собирается сдавать свои права.

4 и 5 ноября по сообщению ГУ МЧС России по Тверской области на территории региона области ожидается сильный дождь. Но не только он. 4 ноября в праздничный день синоптики также обещают усиление ветра до 15 метров в секунду.

- Будьте бдительны и осторожны, - предупреждают спасатели.

Телефон службы спасения: 101, 112.

Телефон доверия (4822) 39-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU