4 и 5 ноября на территории Тверской области ожидаются сильные дожди и ветер
Спасатели напоминают об осторожности и соблюдении правил безопасности
К ветру присоединится и дождьФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Некомфортная и неуютная погода не собирается сдавать свои права.
4 и 5 ноября по сообщению ГУ МЧС России по Тверской области на территории региона области ожидается сильный дождь. Но не только он. 4 ноября в праздничный день синоптики также обещают усиление ветра до 15 метров в секунду.
- Будьте бдительны и осторожны, - предупреждают спасатели.
Телефон службы спасения: 101, 112.
Телефон доверия (4822) 39-99-99.
ИСТОЧНИК KP.RU