В Тверской области начались дачные кражи: С одного участка похитили бетоносмеситель и автомойку

СЕГОДНЯ 15:22 2019-11-03T15:26:48+03:00

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В полицию обратился житель Твери и пояснил, что неизвестные украли с его дачного участка, расположенного в Калининском районе, личное имущество. Воры похитили бетоносмеситель и автомойку на сумму более 10 000 рублей.

Собранные следы и улики на месте кражи, а также опрос соседей позволили выйти на подозреваемого. Им оказался неработающий ранее судимый 58-летний житель Конаковского района.

- Фигурант задержан, в содеянном сознался. Часть похищенного имущества изъята и передана законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи грозит до пяти лет лишения свободы. Ведется следствие, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

В полиции напоминают, что чаще всего кражи из дач и садовых домиков происходят в осенний и зимний периоды, когда хозяева редко посещают свои жилища. Раскрыть такие преступления часто непросто, так как факт кражи часто устанавливается поздно. Полицейские рекомендуют владельцам дачных участков принять меры по сохранности своего имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU