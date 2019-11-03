В Тверской области вор украл автомобиль, чтобы сдать его в металлолом

СЕГОДНЯ 12:25 2019-11-03T12:26:45+03:00

Теперь его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям в регионе

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2 ноября в полицию Ржева Тверской области обратился 40-летний местный житель и пояснил, что ночью из двора его дома украли отечественную легковую машину.

Все данные по автомобилю были переданы полиции. После чего транспортное средство стали искать и другими путями. В результате оперативно-розыскных мероприятий у полицейских появилась информация о том, что к краже может быть причастен 41-летний местный житель. Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции. Там он во всем и сознался.

Как выяснилось, машину он украл не для того, что покататься или перепродать. Все оказалось банальнее. Автомобиль, а точнее, то, что от него осталось, был обнаружен в пункте приема лома металла в разукомплектованном состоянии.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса РФ «Кража». В настоящее время подозреваемого проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории региона, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU