Водитель ВАЗа наехал на ногу школьницы в Тверской области
Теперь его разыскивают
Пострадавшая обратилась за медицинской помощьюФото: Иван ВИСЛОВ
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Выходные не обходятся без ДТП. В одном из них пострадала несовершеннолетняя.
2 ноября в поселке Академический Вышневолоцкого района ВАЗ 2112 наехал на 14-летнюю школьницу.
Как позже сообщила пострадавшая сотрудникам госавтоинспекции, водитель, сдавал задним ходом у клуба, и наехал на её ногу. Пострадавшую девушку он довез до дома и уехал.
Однако позже школьница почувствовала боль и обратилась за медицинской помощью. Вынесенный диагноз - компрессионный ушиб стопы.
В настоящее время водитель устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU