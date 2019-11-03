2019-11-03T11:49:21+03:00
Происшествия

Водитель ВАЗа наехал на ногу школьницы в Тверской области

Теперь его разыскивают
Ирина ТАРАСОВА
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Пострадавшая обратилась за медицинской помощьюПострадавшая обратилась за медицинской помощьюФото: Иван ВИСЛОВ
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Выходные не обходятся без ДТП. В одном из них пострадала несовершеннолетняя.

2 ноября в поселке Академический Вышневолоцкого района ВАЗ 2112 наехал на 14-летнюю школьницу.

Как позже сообщила пострадавшая сотрудникам госавтоинспекции, водитель, сдавал задним ходом у клуба, и наехал на её ногу. Пострадавшую девушку он довез до дома и уехал.

Однако позже школьница почувствовала боль и обратилась за медицинской помощью. Вынесенный диагноз - компрессионный ушиб стопы.

В настоящее время водитель устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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