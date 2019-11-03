2019-11-03T11:38:13+03:00
Спорт

В Твери проходит межрегиональный турнир по боевому самбо

Участники соревнований - спортсмены с 6 до 21 года
Ирина ТАРАСОВА
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Участники соревнований - спортсмены с 6 до 21 годаУчастники соревнований - спортсмены с 6 до 21 годаФото: Олег УКЛАДОВ
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3 ноября в Твери стартовал Межрегиональный турнир по боевому самбо в 4-х разделах «КУБОК ДОСААФ».

Участниками соревнований стали юные спортсмены с 1999 по 2013 года рождения.

Главная цель мероприятия - формирование духовного и физического облика современной молодёжи в патриотическом воспитании, развитие российского вида спорта боевое самбо в Тверской области, здорового образа жизни.

Организатор мероприятия: ДОСААФ Росси по Тверской области при поддержке РО ФБСР Тверской области.

Главный судья соревнований, председатель РО ФБСР в Тверской области – Виктор Васильев (руководитель ВПК «Пересвет» при Никольской церкви Твери).

Спортивный комплекс «Юность», Комсомольский проспект, 12.

ИСТОЧНИК KP.RU

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