В Твери проходит межрегиональный турнир по боевому самбо
3 ноября в Твери стартовал Межрегиональный турнир по боевому самбо в 4-х разделах «КУБОК ДОСААФ».
Участниками соревнований стали юные спортсмены с 1999 по 2013 года рождения.
Главная цель мероприятия - формирование духовного и физического облика современной молодёжи в патриотическом воспитании, развитие российского вида спорта боевое самбо в Тверской области, здорового образа жизни.
Организатор мероприятия: ДОСААФ Росси по Тверской области при поддержке РО ФБСР Тверской области.
Главный судья соревнований, председатель РО ФБСР в Тверской области – Виктор Васильев (руководитель ВПК «Пересвет» при Никольской церкви Твери).
Спортивный комплекс «Юность», Комсомольский проспект, 12.
ИСТОЧНИК KP.RU