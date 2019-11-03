2019-11-03T01:52:21+03:00
Звезды

На «Михайловских чтениях» в Твери расскажут о жизни и мировоззрении блаженного Августина

Вход свободный
Ирина ТАРАСОВА
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Августин является святым католической, православной и лютеранской церквей. Фото: с сайта www.pravoslavie.ruАвгустин является святым католической, православной и лютеранской церквей. Фото: с сайта www.pravoslavie.ru
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3 ноября в Горнице центральной городской библиотеки имени А. Герцена в Твери вновь пройдет открытый библейско-богословский лекторий «Михайловские чтения».

Тема новой встречи: «Небесный Град и земная Церковь блаженного Августина». Перед гостями выступит протоиерей Алексий Шевчук (г. Кимры).

Аврелий Августин Иппонийский, или Августин Афр, также Аврелий Авгусин Блаженный — христианский богослов и философ, влиятельнейший проповедник, епископ Гиппонский, один из Отцов христианской церкви. Августин является святым католической, православной и лютеранской церквей.

Ведущий Чтений - протоиерей Александр Шабанов.

Начало в 12.00.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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