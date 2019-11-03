На «Михайловских чтениях» в Твери расскажут о жизни и мировоззрении блаженного Августина
3 ноября в Горнице центральной городской библиотеки имени А. Герцена в Твери вновь пройдет открытый библейско-богословский лекторий «Михайловские чтения».
Тема новой встречи: «Небесный Град и земная Церковь блаженного Августина». Перед гостями выступит протоиерей Алексий Шевчук (г. Кимры).
Аврелий Августин Иппонийский, или Августин Афр, также Аврелий Авгусин Блаженный — христианский богослов и философ, влиятельнейший проповедник, епископ Гиппонский, один из Отцов христианской церкви. Августин является святым католической, православной и лютеранской церквей.
Ведущий Чтений - протоиерей Александр Шабанов.
Начало в 12.00.
Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU