Водитель Тойоты Ленд Крузер пытался обогнать грузовики на М-11 в Тверской области, но погиб в ДТП
2 ноября в 21.51 в Вышневолоцком районе Тверской области произошло ДТП с участием трех автомобилей.
В Управлении ГИБДД по Тверской области сообщают, что на 307 км трассы М-11 водитель Тойоты Ленд Крузер пытался обогнать грузовики, но, увидев, что впереди едущий автомобиль тоже начал обгон, резко повернул вправо. Это и привело к ДТП: Тойота наехала на стоящий на аварийке неисправный грузовой автомобиль и с последующим столкновением впереди едущего автомобиля.
- Причина ДТП - неправильный выбор водителем скоростного режима. В результате ошибки мужчина погиб, - сообщают в УГИБДД по Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU