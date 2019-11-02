2019-11-02T22:42:34+03:00
Происшествия

Водитель Тойоты Ленд Крузер пытался обогнать грузовики на М-11 в Тверской области, но погиб в ДТП

Столкновение произошло в Вышневолоцком районе
Ирина ТАРАСОВА
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ДТП с тремя автомобилями произошло на 307 км трассы М-11. Фото: УГИБДД УМВД по Тверской областиДТП с тремя автомобилями произошло на 307 км трассы М-11. Фото: УГИБДД УМВД по Тверской области
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2 ноября в 21.51 в Вышневолоцком районе Тверской области произошло ДТП с участием трех автомобилей.

В Управлении ГИБДД по Тверской области сообщают, что на 307 км трассы М-11 водитель Тойоты Ленд Крузер пытался обогнать грузовики, но, увидев, что впереди едущий автомобиль тоже начал обгон, резко повернул вправо. Это и привело к ДТП: Тойота наехала на стоящий на аварийке неисправный грузовой автомобиль и с последующим столкновением впереди едущего автомобиля.

- Причина ДТП - неправильный выбор водителем скоростного режима. В результате ошибки мужчина погиб, - сообщают в УГИБДД по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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