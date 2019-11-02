2019-11-02T23:54:07+03:00
Общество

В Твери на закрытии региональной Вахты Памяти-2019 подведут итоги работы за год

В мероприятии примут участие поисковики из 15 районов региона
Ирина ТАРАСОВА
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В программе запланирован митинг и возложение цветовВ программе запланирован митинг и возложение цветовФото: Василий ХОДАРЕВ
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8 ноября на площадке Музея Калининского фронта в поселке Эммаус под Тверью состоится закрытие региональной Вахты Памяти-2019. Участниками её станет поисковики патриотических движений, школьники и студенты из 15 районов Тверской области и города Ржева.

В программе запланирован торжественный митинг, церемония возложения цветов к обелиску, реконструкция одного из эпизодов Великой Отечественной войны. После чего представители поисковых объединений на общей встрече подведут итоги поисковой работы.

Напомним, ключевым событием этого года стала международная военно-историческая экспедиция «Ржев. Калининский фронт». С 8 по 22 июня поисковики подняли останки 269 красноармейцев и нашли 18 медальонов.

- Участвуя в поисковой работе, представители молодого поколения принимают эстафету исторической памяти, учатся тому, насколько важно беречь мир, – отмечает губернатор Игорь Руденя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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