2019-11-02T18:25:02+03:00
Звезды

Тверская областная картинная галерея уточнила свою программу "Ночи искусств"

Всех ждут 3 ноября
Ирина ТАРАСОВА
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В Восточной башне Дворца пройдут сразу две музейно-театральные программы. Фото: ТОКГВ Восточной башне Дворца пройдут сразу две музейно-театральные программы. Фото: ТОКГ
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3 ноября Тверская картинная галерея также станет участником Всероссийский акции "Ночь искусств". Тема этого года - театр. (Подробная программа)

В акции примут участие Тверской императорский дворец, Выставочный зал в БЦ «Донской», Мемориально-художественный музей Валентина Серова в Домотканово, Дача «Чайка» и музей Владимира Серова «Эммаус».

Так, в Восточной башне Дворца пройдут сразу две музейно-театральные программы.

В 16:00 продолжится цикл «Болдинская осень. Маленькие трагедии». Тема второго вечера – творческий прорыв как сплав вдохновения и труда. Экскурсионная часть программы посвящена портрету Святослава Рихтера, одного из выдающихся интерпретаторов музыки Моцарта. Сцены из трагедии А.С. Пушкина «Моцарт и Сальери» разыграет чтец Алексей Зинатулин.

Стоимость билета – 200 руб.

В 20:00 персонажами спектакля Леши Зинатулина «Бумажный шарик» по мотивам рассказов итальянского писателя Дино Буццати станут: великий Альберт Эйнштейн и простой крестьянин Ганчилло, граф Венанци и попрошайка Морро Великий, капля из водопроводного крана и бумажный шарик.

Зрителей ждёт зрелище, наполненное импровизацией и захватывающей игрой с

предметами.

В рамках акции «Ночь искусств» посещение мероприятия бесплатно, а вот вход во Дворец остается платным.

Программа в Императорском дворце. Фото: ТОКГ

Программа в Императорском дворце. Фото: ТОКГ

Программа в филиалах Картинной галереи. Фото: ТОКГ

Программа в филиалах Картинной галереи. Фото: ТОКГ

ИСТОЧНИК KP.RU

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