Разрушающийся Дом Ворошиловских стрелков в Твери оградят и установят предупредительные знаки

СЕГОДНЯ 16:26 2019-11-02T16:42:06+03:00

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1 ноября глава Твери Алексей Огоньков подписал постановление администрации города о том, что Дом Ворошиловских стрелков (ул. Степана Разина, 2) ждет техническое обследование. Проведут его за счёт средств Фонда капитального ремонта Тверской области.

Также в документе сказано, что Фонду капремонта, командованию Военной академии ВКО имени маршала Жукова, а также товариществу собственников недвижимости в многоквартирном доме рекомендовано установить защитные ограждения, предупредительные знаки и провести освещение у здания. Причина, как ранее писала "КП" - Тверь" - возможное обрушение элементов фасада здания.

Напомним, Дом Ворошиловских стрелков находится в аварийной ситуации. Об опасности нахождения внутри здания речи пока не идёт. Рассматривается вероятность обрушения внешних элементов конструкции. Муниципалитет планирует изыскать средства для обследования. Однако восстанавливать здание администрация Твери не имеет полномочий, так как оно находится в собственности Минобороны и частных лиц.

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Дом Ворошиловских стрелков построен в 1935 годуФото: Виктория ТУШКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU