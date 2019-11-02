В выходные в Тверской области вновь обещают порывистый ветер

СЕГОДНЯ 15:02 2019-11-02T15:04:35+03:00

В такие дни лучше сидеть дома Фото: Евгения ГУСЕВА

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Сильный ветер по собирается пока покидать Тверской регион. Вечером 2 ноября и в течение следующего дня 3 ноября в области ожидается усиление южного ветра и отдельные порывы до 15 метров в секунду. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС России по Тверской области со ссылкой на Тверской гидрометцентр.

Напомним, В ночь на 28 октября на Тверскую область обрушился сильный шквалистый ветер. О непогоде накануне предупреждали синоптики.

Последствия стихии для региона оказались разрушительными. В ряде населённых пунктов произошло частичное отключение электроэнергии, точное их количество не сообщается. Известно, что без света остались жители Вышнего Волочка, Калашниково, частично обесточена Тверь.

ВНИМАНИЕ! Сильный порывистый ветер может вызвать повреждения кровли, поэтому, укрываясь от него, нельзя стоять около стен домов. Также, опасно прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями и деревьями, предупреждают в МЧС. Смертельно опасно стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам

Для укрытия от ветра больше подойдут подъезды зданий и подземные переходы. А лучше вообще не выходить из зданий.

ИСТОЧНИК KP.RU