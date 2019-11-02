Тверская кошка Мася станет всероссийской телезвездой

СЕГОДНЯ 12:34 2019-11-02T12:40:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Если вы не верите, что кошку можно научить командам, как собаку, то включайте телевизор 3 ноября в 12.15. Именно в это время, как сообщает порта "ЗооТверь" на Первом канале покажут выпуск программы «Видели видео», в котором примут участие тверичанка и её питомица кошка Мася.

Чем же они отличились?

Оказывается с 2017 года студентка Кристина Крылова мечтала о собаке, но в семье появилась кошка и по предложению мамы девушка стала дрессировать её. Мася оказалась на редкость талантливой. Известный факт, что кошки тяжело поддаются дрессировке, однако на сегодняшний день пушистая красавица выполняет уже 16 команд и обучение по необычной методике продолжается.

Кстати, тверские кошки продолжат блистать на федеральном канале портал сообщает, что в одном из следующих эфиров программы «Видели видео» появится еще одна уникальная кошечка из Твери по кличке Мононоке, которая замечательна не своими умениями, а невероятной судьбой.

Мася станет телезвездой. Фото: с сайта "ЗооТверь". Сделано на записи программы «Видели видео»

ИСТОЧНИК KP.RU