Тверская кошка Мася станет всероссийской телезвездой
Если вы не верите, что кошку можно научить командам, как собаку, то включайте телевизор 3 ноября в 12.15. Именно в это время, как сообщает порта "ЗооТверь" на Первом канале покажут выпуск программы «Видели видео», в котором примут участие тверичанка и её питомица кошка Мася.
Чем же они отличились?
Оказывается с 2017 года студентка Кристина Крылова мечтала о собаке, но в семье появилась кошка и по предложению мамы девушка стала дрессировать её. Мася оказалась на редкость талантливой. Известный факт, что кошки тяжело поддаются дрессировке, однако на сегодняшний день пушистая красавица выполняет уже 16 команд и обучение по необычной методике продолжается.
Кстати, тверские кошки продолжат блистать на федеральном канале портал сообщает, что в одном из следующих эфиров программы «Видели видео» появится еще одна уникальная кошечка из Твери по кличке Мононоке, которая замечательна не своими умениями, а невероятной судьбой.
Мася станет телезвездой. Фото: с сайта "ЗооТверь". Сделано на записи программы «Видели видео»
ИСТОЧНИК KP.RU