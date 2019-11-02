2019-11-02T11:49:16+03:00
Звезды

В библиотеке Горького Твери пройдет уютный поэтический вечер с чаепитием

Начало в 16.00
Ирина ТАРАСОВА
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По итогам вечера будет определен победительПо итогам вечера будет определен победительФото: Олег ЗОЛОТО
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2 ноября в Славянском зале Тверской областной библиотеки имени Горького пройдет литературный вечер «Заглянула осень в сад…».

Гостям в этот вечер предлагают стать не только зрителями, но и непосредственными участниками встречи.

- За чашкой чая, в уютной обстановке вы встретитесь и познакомитесь с интересными людьми, услышите их стихотворения и прозу, а потом определите победителя нашего вечера, - приглашают сотрудники Горьковки..

Начало в 16.00.

Вход свободный.

16+

ИСТОЧНИК KP.RU

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