В библиотеке Горького Твери пройдет уютный поэтический вечер с чаепитием
Начало в 16.00
По итогам вечера будет определен победительФото: Олег ЗОЛОТО
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2 ноября в Славянском зале Тверской областной библиотеки имени Горького пройдет литературный вечер «Заглянула осень в сад…».
Гостям в этот вечер предлагают стать не только зрителями, но и непосредственными участниками встречи.
- За чашкой чая, в уютной обстановке вы встретитесь и познакомитесь с интересными людьми, услышите их стихотворения и прозу, а потом определите победителя нашего вечера, - приглашают сотрудники Горьковки..
Начало в 16.00.
Вход свободный.
16+
ИСТОЧНИК KP.RU