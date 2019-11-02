В Твери детей и взрослых научат распоряжаться своим временем

СЕГОДНЯ 10:55 2019-11-02T11:05:33+03:00

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2 ноября детей и родителей приглашают в Детский музейный центр ТГОМ, где пройдет интересный, а главное полезный мастер-класс по тайм-менеджменту "Кто съел моё время?"

- Если Вы, как родитель, замечаете, что ребенок: откладывает важные дела, не умеет распоряжаться своим временем, не приступает к выполнению домашнего задания без напоминания, не имеет мотивации чем-либо заниматься и от этого ничего не успевает, то приходите! - приглашают сотрудники музея. - Мы будем говорить о «поглотителях времени», которые мешают ребенку быть успешным для самого себя.

Задача тайм-менеджмента заключается не в том, чтобы максимально загрузить свой день делами, а в том, чтобы разгрузить его от ненужных. Более качественно выполнять самые важные из них и наиболее ответственные. Чтобы ребенку хватало времени на все: на игры, на отдых, на развитие, на помощь маме.

Ведущая мастер-класса: Татьяна Алексеевна Попкова, детский и возрастной психолог, сертифицированный специалист по работе с детьми, кандидат психологических наук, директор частного учреждения дополнительного образования «Гармония».

Запись обязательна! Количество мест ограничено!

Вход для детей свободный. Родители по входному билету.

ул. Советская, 3а.

Тел. : 45-71-76.

ИСТОЧНИК KP.RU