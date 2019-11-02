В последнюю в этом году родительскую субботу во всех храмах Твери пройдут панихиды

СЕГОДНЯ 02:22 2019-11-02T02:24:32+03:00

В этот день поминают всех усопших православных христиан

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2 ноября православные верующие отмечают Димитриевскую родительскую субботу, день, когда вспоминают усопших. Всего таких "суббот" в году три: Вселенская, Троицкая и последняя - Дмитриевская.

Димитриевской она названа по имени победителя Куликовской битвы святого благоверного князя Димитрия Донского. Увидев много павших воинов на поле Куликовом, он повелел каждого погибшего занести в синодик и предложил Церкви ежегодно в ближайшую субботу перед 26 октября (8 ноября по новому стилю - днем памяти своего святого покровителя вмч. Димитрия Солунского) совершать поминовение всех православных воинов.

Позже в этот день стали поминать и всех усопших православных христиан.

- Проявить свою любовь к умершим и подать им реальную помощь лучше всего молитвой о них и, в особенности, поминовением на Божественной литургии, - рассказывает председатель Епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, протоиерей Сергий Дмитриев. - В этот день во всех храмах Твери будут совершены панихиды.

В народе в родительские субботы принято было после храма накрывать стол и вспоминать ушедших близких и родных.

ИСТОЧНИК KP.RU