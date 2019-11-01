В Тверской области отремонтировали участок дороги до Удомли

1 Нояб. 23:18 2019-11-01T23:18:14+03:00

Всего в 2019 году в порядок привели 104 км региональных дорог

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В рамках программы дорожных работ 2019 года в Тверской области отремонтирована дорога регионального значения «Починок – Удомля». Она связывает Удомлю с Вышним Волочком, Максатихой, Торжком, а также с областным центром. Общая протяжённость отремонтированного участка составила 14,5 км.

Ремонт длился два месяца. На объекте положили новое дорожное покрытие, укрепили обочины, отремонтировали съезды, заменили остановочные павильоны, нанесли разметку.

Вместе с тем, по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировано 25 км автодороги Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна. В 2019 году приведен в порядок участок в Рамешковском районе с 37 км, от поворота на дорогу Калязин - Кашин - Горицы – Кушалино, по 62 км.

Всего по нацпроекту в этом году отремонтировано 104 км региональных автодорог.

Как отметил губернатор Игорь Руденя, приведение в нормативное состояние дорог является одним из стратегических приоритетов в развитии Тверской области. Модернизация сети автодорог, повышение транспортной доступности напрямую влияет на рост экономики и реализацию потенциала всех территорий Верхневолжья.

ИСТОЧНИК KP.RU