2019-11-01T22:29:08+03:00
Общество

Проект городского бюджета на ближайшие три года передан в Тверскую гордуму

Из городской казны в 2020 году планируют потратить 9,4 млрд рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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Бюджет на 2020 год предполагает расходы в 9,4 млрд рублей Фото: пресс-служба администрации ТвериБюджет на 2020 год предполагает расходы в 9,4 млрд рублей Фото: пресс-служба администрации Твери
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1 ноября администрация города внесла в Тверскую городскую Думу проект бюджета Твери на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. В ближайшее время его рассмотрят депутаты.

Согласно документу, доходы на 2020 год составят 9,2 млрд рублей, а вот потратить планируется чуть больше - 9,4 млрд рублей. В 2021 году плановые показатели доходов и расходов составляют 8,0 и 8,2 млрд рублей, в 2022 году – 7,8 и 8,0 млрд рублей. Таким образом, в 2020 и 2021 годах дефицит бюджета не превысит 4%, в 2022 году – 3%.

- В числе приоритетных направлений сохранены расходы бюджета на отрасли ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройства города, обеспечены обязательства в социальной сфере, - сообщает пресс-служба администрации Твери.

Вместе с тем, Тверь планирует продолжить участие в национальных проектах по четырем направлениям «Образование», «Демография», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жильё и городская среда», пятым проектом может стать «Экология».

ИСТОЧНИК KP.RU

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