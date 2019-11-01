В Тверской области мужчина отправится в колонию за то, что угрожал убийством сожительнице
Перед судом предстал 40-летний житель Максатихинского района Тверской области. Его осудили по ч.1 ст.119 УК РФ.
Установлено, что осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с сожительницей , матерью двоих несовершеннолетних детей) и, угрожая ей убийством, схватил ее за шею. Женщина начала задыхаться и восприняла угрозу всерьез.
Также известно, что ранее виновный неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU