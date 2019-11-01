2019-11-01T20:45:18+03:00
Происшествия

В Тверской области мужчина отправится в колонию за то, что угрожал убийством сожительнице

Ольга ТРОФИМОВА
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За угрозу убийством сожительнице мужчина получил 10 лет колонии Фото: архив "КП"За угрозу убийством сожительнице мужчина получил 10 лет колонии Фото: архив "КП"
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Перед судом предстал 40-летний житель Максатихинского района Тверской области. Его осудили по ч.1 ст.119 УК РФ.

Установлено, что осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с сожительницей , матерью двоих несовершеннолетних детей) и, угрожая ей убийством, схватил ее за шею. Женщина начала задыхаться и восприняла угрозу всерьез.

Также известно, что ранее виновный неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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