2019-11-01T18:13:18+03:00
Общество

В Твери завершилась кампания по ремонту дорог

Отремонтировано 27 городских улиц
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери завершилась дорожная кампания Фото: пресс-служба администрации ТвериВ Твери завершилась дорожная кампания Фото: пресс-служба администрации Твери
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В 2019 году в Твери в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" было отремонтировано 27 городских улиц. Новый асфальт появился на 35,6 км, общая площадь составила 564 тысячи квадратных метров.

По информации администрации Твери, на 1 ноября основные работы по ремонту проезжей части на всех объектах завершены. Накануне подрядчик закончил укладывать покрытие на улице Хрустальной.

Масштабные работы проходили на важнейших магистралях города – на проспекте Победы, улицах Орджоникидзе, Горького, Паши Савельевой, на набережной Афанасия Никитина. В Пролетарском районе был сформирован полноценный "транспортный коридор" из улиц Лермонтова, Машинистов, бульвара Профсоюзов, улиц Строителей и Бориса Полевого – он соединил микрорайон "Южный" и Пролетарский район в обход центра города.

За исключением семи улиц, на новом покрытии уже нанесена дорожная разметка. Качество выполненных работ контролирует специальная приёмочная комиссия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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