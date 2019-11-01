2019-11-01T17:53:39+03:00
Происшествия

В Твери пьяный водитель на иномарке снес мачту уличного освещения

Один человек пострадал
Ольга ТРОФИМОВА
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Пьяный водитель снес мачту уличного освещенияПьяный водитель снес мачту уличного освещенияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла в пятницу, 1 ноября, на улице Линейной, в районе дома №26, в Твери.

Водитель, управляя автомобилем "Рено Логан" наехал на мачту уличного освещения. Пострадавший получил травмы и был доставлен в 4-ю горбольницу.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, у водителя выявлены признаки алкогольного опьянения.

Подробности уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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