Жители Твери написали Большой этнографический диктант

СЕГОДНЯ 16:18 2019-11-01T16:18:48+03:00

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1 ноября Тверская область присоединилась к Международной просветительской акции "Большой этнографический диктант", приуроченной к Дню народного единства.

В России диктант пишут в четвертый раз. Участвовать в нем могут все, кто владеет русским языком. Возрастных и иных ограничений нет. В Тверской области этнографический диктант писали на 35 площадках.

В диктанте 30 вопросов: 20 – общих для всех и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта. На написание диктанта участникам было отведено 45 минут. Максимальное количество баллов за диктант - 100.

Желающие еще могут присоединиться к акции и написать диктант онлайн на официальном сайте Большого этнографического диктанта www.miretno.ru. Тестирование будет организовано с 1 по 4 ноября 2019 года.

Правильные ответы на задания будут опубликованы на сайте 10 ноября, индивидуальные результаты - 12 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU