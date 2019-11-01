2019-11-01T16:18:48+03:00
Общество

Жители Твери написали Большой этнографический диктант

Международная акция приурочена ко Дню народного единства
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Жители Тверской области написали Большой этнографический диктант Фото: пресс-служба администрации ТвериЖители Тверской области написали Большой этнографический диктант Фото: пресс-служба администрации Твери
Изменить размер текста:

1 ноября Тверская область присоединилась к Международной просветительской акции "Большой этнографический диктант", приуроченной к Дню народного единства.

В России диктант пишут в четвертый раз. Участвовать в нем могут все, кто владеет русским языком. Возрастных и иных ограничений нет. В Тверской области этнографический диктант писали на 35 площадках.

В диктанте 30 вопросов: 20 – общих для всех и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта. На написание диктанта участникам было отведено 45 минут. Максимальное количество баллов за диктант - 100.

Желающие еще могут присоединиться к акции и написать диктант онлайн на официальном сайте Большого этнографического диктанта www.miretno.ru. Тестирование будет организовано с 1 по 4 ноября 2019 года.

Правильные ответы на задания будут опубликованы на сайте 10 ноября, индивидуальные результаты - 12 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Твери завершилась кампания по ремонту дорог
В Твери пьяный водитель на иномарке снес мачту уличного освещения
В Золотую книгу Твери вписали имена Августа Жизневского и Марка Ильина
Опубликован график работы подразделений МРЭО Тверской области в праздничные дни
В выходные в Тверской области изменится режим работы "Почты России"
За две недели в Тверской области проверили более 160 пассажирских автобусов
"Повесть о Михаиле Ярославиче Тверском" стала лучшей иллюстрированной книгой
В Пенсионном Фонде Тверской области сменился руководитель
Водитель на "Газели" сбил пешехода в Тверской области
В Тверской области легковушка вылетела с дороги
В Твери торговали сливочным маслом с растительными жирами
В День призывника школьникам и студентам Тверской области расскажут, что ждет их в армии
Две иномарки столкнулись на перекрестке в Твери
Мы можем помочь участковому из Тверской области стать майором и выиграть автомобиль
В дома более одиннадцати тысяч потребителей Тверской области вернулся свет