В Золотую книгу Твери вписали имена Августа Жизневского и Марка Ильина

СЕГОДНЯ 15:59 2019-11-01T15:59:46+03:00

Имена Августа Жизневского и Марка Ильина вписали в Золотую книгу Твери Фото: из архива ТГОМ и пресс-служба ТГД

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В пятницу, 1 ноября, в восточной башне Путевого дворца состоялась торжественная церемония внесения в Золотую книгу Твери имен государственного служащего, общественного деятеля, краеведа, археолога, стоявшего у истоков музейного и архивного дела в Тверской губернии, Августа Жизневского и Марка Александровича Ильина, на протяжении 50 лет возглавлявшего Тверской областной архивный отдел.

В этом году отмечаются крупные памятные даты со дня рождения этих двух ярких представителей тверской интеллигенции.

С инициативой увековечить имена наших земляков выступила Ассоциация Тверских землячеств и Тверской государственный объединенный музей. Обращение поддержали Совет Золотой книги и депутаты Тверской городской Думы.

В преддверии Дня народного единства имена выдающихся деятелей были вписаны в Золотую книгу. Запись в фолианте закрепили подписями глава Твери Алексей Огоньков и председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев.

Торжественная церемония прошла в Путевом дворцеФото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Запись в фолиант подписали Глава Твери Алексей ОгоньковФото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

И председатель Тверской городской Думы Евгений ПичуевФото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU