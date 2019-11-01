В Золотую книгу Твери вписали имена Августа Жизневского и Марка Ильина
В пятницу, 1 ноября, в восточной башне Путевого дворца состоялась торжественная церемония внесения в Золотую книгу Твери имен государственного служащего, общественного деятеля, краеведа, археолога, стоявшего у истоков музейного и архивного дела в Тверской губернии, Августа Жизневского и Марка Александровича Ильина, на протяжении 50 лет возглавлявшего Тверской областной архивный отдел.
В этом году отмечаются крупные памятные даты со дня рождения этих двух ярких представителей тверской интеллигенции.
С инициативой увековечить имена наших земляков выступила Ассоциация Тверских землячеств и Тверской государственный объединенный музей. Обращение поддержали Совет Золотой книги и депутаты Тверской городской Думы.
В преддверии Дня народного единства имена выдающихся деятелей были вписаны в Золотую книгу. Запись в фолианте закрепили подписями глава Твери Алексей Огоньков и председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев.
Торжественная церемония прошла в Путевом дворцеФото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
Запись в фолиант подписали Глава Твери Алексей ОгоньковФото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
И председатель Тверской городской Думы Евгений ПичуевФото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
ИСТОЧНИК KP.RU