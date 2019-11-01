2019-11-01T15:26:21+03:00
Общество

В выходные в Тверской области изменится режим работы "Почты России"

4 ноября отделения почтовой связи работать не будут
Ольга ТРОФИМОВА
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В праздничные дни меняется режим работы почтовых отделенийВ праздничные дни меняется режим работы почтовых отделенийФото: Олег ЗОЛОТО
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В связи с празднованием Дня народного единства 3 и 4 ноября меняется график работы отделений Почты России.

Для отделений почтовой связи понедельник, 4 ноября, объявлен выходным днем. 3 ноября рабочий день будет сокращен на один час.

В понедельник доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков осуществляться не будет. А пенсии доставят накануне праздников.

Во вторник, 5 ноября, отделения почтовой связи будут работать в обычном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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