В выходные в Тверской области изменится режим работы "Почты России"

СЕГОДНЯ 15:26 2019-11-01T15:26:21+03:00

4 ноября отделения почтовой связи работать не будут

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В связи с празднованием Дня народного единства 3 и 4 ноября меняется график работы отделений Почты России.

Для отделений почтовой связи понедельник, 4 ноября, объявлен выходным днем. 3 ноября рабочий день будет сокращен на один час.

В понедельник доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков осуществляться не будет. А пенсии доставят накануне праздников.

Во вторник, 5 ноября, отделения почтовой связи будут работать в обычном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU