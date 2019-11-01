В выходные в Тверской области изменится режим работы "Почты России"
4 ноября отделения почтовой связи работать не будут
В праздничные дни меняется режим работы почтовых отделенийФото: Олег ЗОЛОТО
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В связи с празднованием Дня народного единства 3 и 4 ноября меняется график работы отделений Почты России.
Для отделений почтовой связи понедельник, 4 ноября, объявлен выходным днем. 3 ноября рабочий день будет сокращен на один час.
В понедельник доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков осуществляться не будет. А пенсии доставят накануне праздников.
Во вторник, 5 ноября, отделения почтовой связи будут работать в обычном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU