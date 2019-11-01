2019-11-01T15:13:18+03:00
Общество

За две недели в Тверской области проверили более 160 пассажирских автобусов

Госавтоинспекторы выявили более 20 нарушений
Ольга ТРОФИМОВА
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Сплошные проверки автобусов помогли выявить множество нарушений ПДД Фото: УГИБДД России по Тверской областиСплошные проверки автобусов помогли выявить множество нарушений ПДД Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В 14 муниципальных образованиях региона с 18 по 31 октября прошли сплошные проверки автобусов.

В рамках контроля за организацией пассажирских перевозок сотрудники ГИБДД проверяли водителей, осуществляющих перевозку пассажиров на междугородних и межрегиональных маршрутах.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Тверской области, за указанный период было проверено более 160 автобусов и выявлено свыше 20 нарушений Правил дорожного движения.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения передавать в ведомство информацию о грубых нарушениях ПДД водителями пассажирского транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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