За две недели в Тверской области проверили более 160 пассажирских автобусов

СЕГОДНЯ 15:13 2019-11-01T15:13:18+03:00

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В 14 муниципальных образованиях региона с 18 по 31 октября прошли сплошные проверки автобусов.

В рамках контроля за организацией пассажирских перевозок сотрудники ГИБДД проверяли водителей, осуществляющих перевозку пассажиров на междугородних и межрегиональных маршрутах.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Тверской области, за указанный период было проверено более 160 автобусов и выявлено свыше 20 нарушений Правил дорожного движения.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения передавать в ведомство информацию о грубых нарушениях ПДД водителями пассажирского транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU