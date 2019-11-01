За две недели в Тверской области проверили более 160 пассажирских автобусов
В 14 муниципальных образованиях региона с 18 по 31 октября прошли сплошные проверки автобусов.
В рамках контроля за организацией пассажирских перевозок сотрудники ГИБДД проверяли водителей, осуществляющих перевозку пассажиров на междугородних и межрегиональных маршрутах.
Как сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Тверской области, за указанный период было проверено более 160 автобусов и выявлено свыше 20 нарушений Правил дорожного движения.
Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения передавать в ведомство информацию о грубых нарушениях ПДД водителями пассажирского транспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU