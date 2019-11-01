2019-11-01T15:00:50+03:00
Звезды

"Повесть о Михаиле Ярославиче Тверском" стала лучшей иллюстрированной книгой

Высокой награды удостоена народный художник РФ, член областного отделения Союза художников России Людмила Юга
Ольга ТРОФИМОВА
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Людмила Юга получила награду XIV конкурса "Просвещение через книгу" Фото: пресс-служба правительства Тверской областиЛюдмила Юга получила награду XIV конкурса "Просвещение через книгу" Фото: пресс-служба правительства Тверской области
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Народный художник РФ, член областного отделения Союза художников России Людмила Юга получила награду XIV конкурса "Просвещение через книгу". "Повесть о Михаиле Ярославиче Тверском. Житие Анны Кашинской" заняла второе место в категории "Лучшая иллюстрированная книга". Награждение состоялось 31 октября в Сергиевском зале Храма Христа Спасителя.

Всего на конкурс было представлено 159 книг. Участниками стали представители регионов Российской Федерации и стран СНГУкраины и Белоруссии.

- Людмила Юга – один из самых востребованных и уважаемых мастеров в Тверской области. Самобытные, насыщенные глубоким смыслом работы художника получили заслуженное признание среди профессионалов и ценителей искусства, – отметил губернатор Игорь Руденя.

Среди других почетных наград Людмилы Юга – медаль ордена "За заслуги перед Отечеством", медаль "Патриот России", Патриаршая грамота, медаль Патриарха в память 200-летия победы в Отечественной войне 1812 года, золотая медаль ВТОО "Союз художников России", диплом Российской академии художеств и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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