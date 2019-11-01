В Пенсионном Фонде Тверской области сменился руководитель

СЕГОДНЯ 13:12 2019-11-01T13:12:59+03:00

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Постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 31 октября 2019 года управляющим Государственным учреждением - Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Тверской области назначен Вячеслав Воеводин. С 1 ноября он приступил к своим обязанностям.

Вячеслав Валерьевич родился 23 мая 1974 года в Приморье.

В 1996 году окончил Тверской государственный технический университет по специальности "автоматизация технологических процессов и производств", в 1999 году – Тверской государственный университет по специальности "финансы и кредит", в 2011 году – Международный институт менеджмента ЛИНК, присвоена квалификация – мастер делового администрирования (МВА).

Карьеру начинал в коммерческих организациях. В Отделении ПФР по Тверской области работает с 1997 года. В разные годы занимал должность ведущего специалиста, главного специалиста, руководителя группы отдела организации персонифицированного учета.

С 2006 года – заместитель управляющего Отделением ПФР по Тверской области. С сентября 2018 года исполнял обязанности управляющего Отделением ПФР по Тверской области в порядке совмещения должностей.

ИСТОЧНИК KP.RU