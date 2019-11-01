В Твери торговали сливочным маслом с растительными жирами

СЕГОДНЯ 11:26 2019-11-01T11:26:50+03:00

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Пробы молочной продукции были отобраны инспектором отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской области в одной из торговых точек Твери.

Лабораторные исследования, которые провели специалисты Тверской межобластной ветлаборатории, показали, что в пробе масла сладко-сливочного "Крестьянское с м.д.ж. 72,5%" произведенного в Московской области, обнаружены растительные масла и жиры на растительной основе "Бета-ситостерин", "Кампестерин", "Стигмастерин". Это является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции", Технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", а также Технического регламента Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки".

Управлением Россельхознадзора по Тверской области принимаются меры по недопущению оборота некачественной продукции в рамках полномочий и в соответствии с законодательством РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU