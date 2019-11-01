В День призывника школьникам и студентам Тверской области расскажут, что ждет их в армии
1 ноября в Твери, на базе войсковой части 41486, проходит областной День призывника. В нем принимают участие более 250 молодых людей призывного возраста из муниципалитетов Тверской области – школьники старших классов, студенты профессиональных училищ и средне-специальных образовательных организаций.
Мероприятие проходит ежегодно и направлено на подготовку молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. Юным призывникам проведут экскурсию по войсковой части, покажут военную технику и образцы вооружения, познакомят с армейским бытом.
Как отмечает губернатор Тверской области Игорь Руденя, патриотическое воспитание молодежи - одно из важнейших направлений работы областного правительства и общественных организаций региона.
Областной День призывника проходит в регионе дважды в год - в период осеннего и весеннего призывов. Отметим, что осенний призыв сейчас в самом разгаре. Он начался 1 октября и продлится до 31 декабря.
ИСТОЧНИК KP.RU