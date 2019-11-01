Мы можем помочь участковому из Тверской области стать майором и выиграть автомобиль

СЕГОДНЯ 09:52 2019-11-01T12:56:59+03:00

Капитан полиции Константин Бобков стал лучшим участковым в Тверской области Фото: ВВТ, из архива Константина Бобкова

Для этого в финале конкурса "Народный участковый" нужно отдать свой голос за капитана полиции Константина Бобкова

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1 ноября в МВД России стартовал финальный этап IX Всероссийского конкурса "Народный участковый". По традиции он проводится в тесном сотрудничестве с "Комсомолкой".

В финале принимают участие лучшие участковые из каждого субъекта федерации. По результатам интернет-голосования лучшим участковым Тверской области стал сотрудник межмуниципального отдела МВД России «Вышневолоцкий» капитан полиции Константин Бобков.

Капитану Бобкову 29 лет. За шесть с небольшим лет он успел поработать в следствии по городу Твери, но в итоге стал участковым у себя на родине, в Вышневолоцком районе, где и трудится вот уже четыре года.

Отдать за него свой голос можно здесь. Голосование продлится до 10 ноября.

Награждать троих победителей будут в МВД России 15 ноября, накануне Дня участковых уполномоченных полиции (отмечается 17 ноября).

Победитель конкурса получит от министра МВД России и "Комсомольской правды" досрочное звание и ключи от новенького УАЗ "Патриот".

Константин Бобков, участковый из Тверской области.Константин Бобков, участковый из Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU