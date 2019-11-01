В дома более одиннадцати тысяч потребителей Тверской области вернулся свет

СЕГОДНЯ 09:13 2019-11-01T09:17:45+03:00

Электроснабжение в Тверской области восстанавливают более 1200 человек Фото: пресс-служба правительства Тверской области

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В Тверской области на территории пострадавших от стихии районов продолжается мониторинг ситуации и контроль за бесперебойным электроснабжением потребителей.

Утром 1 ноября региональное правительство сообщило, что основные электросетевые комплексы, непосредственно влияющие на энергоснабжение потребителей Тверской области, введены в работу.

Но, как стало известно "КП-Тверь", свет дали не всем. Так, например, в Удомельском городском округе и Вышневолоцком районе есть ряд населённых пунктов, где света нет до сих пор (Богатково, Починок...), а есть деревни, где частично подключили электричество.

Напомним, вследствие урагана, который прошел в регионе в ночь на 28 октября, обесточенными оказались более 33 тысяч жителей. Энергетики, совместно с сотрудниками регионального подразделения МЧС России, службами муниципальных образований оказывали адресную помощь по заявкам, поступающим в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тверской области. В регион были привлечены дополнительные бригады Россетей. На объектах работали более 1200 человек.

Утром, 31 октября без света оставались порядка 14 тысяч потребителей, к вечеру эта цифра сократилась до 3600 человек.

Ситуация с отключением находилась под постоянным контролем губернатора Игоря Рудени.

Получить консультацию можно, позвонив на бесплатную прямую линию "Россети Центр" – 8-800-50-50-115. Также действует круглосуточная "горячая линия" МЧС (4822) 39-09-82. Сообщить о сбоях можно по номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU