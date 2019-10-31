В Твери продолжается конкурс «Тайна женского Покрова»

31 Окт. 22:26 2019-10-31T22:32:11+03:00

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В Твери продолжается межшкольный конкурс декоративно-прикладного искусства и рукоделия «Тайна женского Покрова». Мероприятие посвящено двум праздникам — Покрова Пресвятой Богородицы и Дню Матери. Организаторы - «Тверской союз православных мирян» и Православный приход блаженной Ксении Петербуржской.

Конкурс проводится в 3-х возрастных группах: 5-9 лет, 10-13 лет, 14-17 лет.

Основные темы конкурса: рукодельные платки и коврики.

Конкурс проводится в 3-х номинациях:

- Сохраняя традиции (традиционные узоры на платках — в технике батик, вязание, вышивка, роспись по ткани; половики и коврики— в технике вязания, ткачества, валяния)

- Я придумала платок (коврик) (техника исполнения — любая)

- Я рисую платок (рисунок на бумаге красками, карандашом, пастелью).

Каждую поделку необходимо сопроводить запиской, набранной на компьютере, с указанием фамилии, имени, возраста, номера школы, названия работы, ФИО педагога. Сроки проведения конкурса

Приём работ – до 15 ноября 26 ноября в 13.00 в ДК «Металлист» состоится торжественное вручение призов победителям.

ИСТОЧНИК KP.RU