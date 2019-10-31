Прокуратура Тверской области помогла двум сиротам получить жилье

СЕГОДНЯ 21:52 2019-10-31T21:52:51+03:00

Прокуратура добилась жилья для двух сирот в Тверской области Фото: архив "КП"

До этого момента молодые люди вынуждены были жить на съемных квартирах

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В Бологовскую межрайонную прокуратуру обратились двое местных жителей, обладающие статусом детей, оставшихся без попечения родителей, и сообщили, что им не предоставлено жилье.

Установлено, что двое молодых людей 20-ти и 22-х лет, были вынуждены проживать на съемных квартирах.

Прокуратура выступила в защиту жилищных прав заявителей и обратилась в суд с исковыми заявлениями об обязании органа муниципальной власти предоставить им жилые помещения.

Суд требования прокуратуры удовлетворил. Молодым людям вручены ключи от благоустроенных однокомнатных квартир площадью в г. Бологое.

ИСТОЧНИК KP.RU