Прокуратура Тверской области помогла двум сиротам получить жилье
В Бологовскую межрайонную прокуратуру обратились двое местных жителей, обладающие статусом детей, оставшихся без попечения родителей, и сообщили, что им не предоставлено жилье.
Установлено, что двое молодых людей 20-ти и 22-х лет, были вынуждены проживать на съемных квартирах.
Прокуратура выступила в защиту жилищных прав заявителей и обратилась в суд с исковыми заявлениями об обязании органа муниципальной власти предоставить им жилые помещения.
Суд требования прокуратуры удовлетворил. Молодым людям вручены ключи от благоустроенных однокомнатных квартир площадью в г. Бологое.
ИСТОЧНИК KP.RU