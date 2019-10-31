2019-10-31T21:08:08+03:00
Общество

Тверской детской школе искусств №2 исполнилось 55 лет

Вторую "музыкалку" открыли в Заволжском районе в 1964 году
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Музыкальной школе №2 55 лет! Фото: администрация Твери.Музыкальной школе №2 55 лет! Фото: администрация Твери.
Изменить размер текста:

Вторая музыкальная школа, как называли её раньше, торжественно отпраздновала свой юбилей 30 октября. Детская школа искусств № 2 была открыта в Заволжском районе в 1964 году. Тогда в школе было всего две специальности: фортепиано и баян, а сейчас ведётся обучение на фортепиано, духовых, струнных, народных инструментах, работает отделение хорового пения. А ещё есть возможность обучаться вокалу и игре на синтезаторе.

Сегодня школа располагается на улице Мусоргского, 14. В ней обучаются более 550 человек. Ежегодно юные музыканты, воспитанники школы, становятся победителями престижных конкурсов - областных, всероссийских и даже международных.

В этом году, по информации администрации Твери, лауреатами конкурсов и фестивалей стали более 100 учащихся детской школы искусств №2. Многие выпускники школы продолжают свое музыкальное образование в музыкальных училищах и консерваториях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прокуратура Тверской области помогла двум сиротам получить жилье
Спектакль «Адам и Ева» Арсена Агамаляна и Оксаны Васильевой в театре Вахтангова назвали «историческим явлением»
Госавтоинспекторы Тверской области помогли беременной автоледи добраться до роддома
Детям из малообеспеченных семей Твери раздадут сладкие подарки к Новому году
Спектакль "Журавлиные перья" Тверского театра кукол вошел в Long List "Золотой маски"
Пять новогодних елей, одну сосну и Деда Мороза установят в двух районах Твери
В Тверской области сгорел пассажирский автобус
Сифилитик пытался оспорить решения суда Твери о высылке его из страны
У Россельхознадзора по Тверской области - новый руководитель
В Тверской области председатель ТСЖ сам себе платил зарплату за счет собственников жилья
В ИК-7 в Тверской области установили пандусы для заключенных-инвалидов
Роспортебнадзор Тверской области рассказал, как правильно выбирать стеклоомыватель
В Твери семейная пара попалась на распространении наркотиков
Фонд капитального ремонта обязали через суд отремонтировать пять жилых домов в Тверской области
В "китайской" серии матчей "Динамо" Тверь одержало три победы
За ночь в Тверской области восстановлено электроснабжение 5 800 человек
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели на пожаре мужчины и ребенка в Тверской области
Музей "Ставка Сталина" в Тверской области приглашает на "Ночь искусств"
Будущих географов и геоэкологов познакомили с деятельностью Калининской АЭС
В Твери ищут водителя, который сбил пешехода на улице Бориса Полевого
На проезжей части трассы М-9 в Тверской области опрокинулся грузовик
В Тверской области без электроэнергии остаются 9190 жителей
Следователи выясняют, почему семья с детьми осталась без тепла и воды в Твери