Тверской детской школе искусств №2 исполнилось 55 лет

СЕГОДНЯ 21:07 2019-10-31T21:08:08+03:00

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Вторая музыкальная школа, как называли её раньше, торжественно отпраздновала свой юбилей 30 октября. Детская школа искусств № 2 была открыта в Заволжском районе в 1964 году. Тогда в школе было всего две специальности: фортепиано и баян, а сейчас ведётся обучение на фортепиано, духовых, струнных, народных инструментах, работает отделение хорового пения. А ещё есть возможность обучаться вокалу и игре на синтезаторе.

Сегодня школа располагается на улице Мусоргского, 14. В ней обучаются более 550 человек. Ежегодно юные музыканты, воспитанники школы, становятся победителями престижных конкурсов - областных, всероссийских и даже международных.

В этом году, по информации администрации Твери, лауреатами конкурсов и фестивалей стали более 100 учащихся детской школы искусств №2. Многие выпускники школы продолжают свое музыкальное образование в музыкальных училищах и консерваториях.

ИСТОЧНИК KP.RU