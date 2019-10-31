2019-10-31T16:47:24+03:00
Общество

Пять новогодних елей, одну сосну и Деда Мороза установят в двух районах Твери

Город начинает готовиться к Новому году
Виктория ТУШКОВА
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До Нового года осталось всего два месяца!До Нового года осталось всего два месяца!Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На сайте госзакупок начали появляться аукционы на работы по новогоднему украшению города. На настоящий момент таких два — по Центральному и Московскому районам.

В центре, на Тверской площади, надуют большого Деда Мороз, на площади Ленина установят 14-метровую ель, а у Театра кукол — 12-метровую сосну.

В Московском районе новогодних ёлочек будет побольше. Они появятся у кинотеатра «Мир», на бульваре Цанова, а также напротив двух дворцов культуры — в посёлке Химинститута и Элеваторе.

Кроме того, на месте городских фонтанов, как и в минувшие годы, скорее всего появятся фонтаны светодиодные. Пока точно известно об одном из них — в сквере героев Чернобыля.

Известно, что на работы по новогоднему украшению центра города муниципальный бюджет готов потратить до 165 000 рублей, а на украшение Московского района - до 209 тыс. 351 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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