2019-10-31T16:27:54+03:00
Общество

Сифилитик пытался оспорить решения суда Твери о высылке его из страны

Гражданин представлял угрозу здоровью окружающего населения
Ольга ТРОФИМОВА
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Иск иностранного гражданина суд оставил без удовлетворения Фото: архив "КП"Иск иностранного гражданина суд оставил без удовлетворения Фото: архив "КП"
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В Центральном районном суде г. Твери состоялось рассмотрение административного дела по иску иностранного лица. Гражданин пытался оспорить ранее принятое Управлением Роспотребнадзора по Тверской области решение о нежелательности его пребывания на территории РФ.

Судом установлено, что причиной такого решения стало выявленное у иностранца заболевание - ранний сифилис скрытый, что создает реальную угрозу здоровью окружающего населения.

Как сообщает пресс-служба Управления, наличие заболевания подтверждается соответствующей справкой из медучреждения и другими документами.

На основании изложенных обстоятельств суд принял решение оставить иск иностранного лица без удовлетворения и выслать его за пределы страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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