В Тверской области сгорел пассажирский автобус
ЧП произошло около 7:00 утра, 31 октября, в Торжке Тверской области. На улице Урицкого сгорел пассажирский ПАЗ, следующий по маршруту №17.
Информация о случившемся появилась в паблике "Подслушано в Торжке". Очевидцы сообщают, что это был первый утренний выезд автобуса, и пассажиров в салоне не было. Водитель не пострадал.
В результате пожара автобус выгорел полностью. Причина возгорания устанавливается.
В Торжке сгорел пассажирский автобус Фото: vk.com/"Подслушано в Торжке"
В Торжке сгорел пассажирский автобус Фото: vk.com/"Подслушано в Торжке"/Дарина Журавлева
ИСТОЧНИК KP.RU