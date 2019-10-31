2019-10-31T16:26:58+03:00
Происшествия

В Тверской области сгорел пассажирский автобус

Охваченную пламенем маршрутку потушили спасатели, пострадавших нет
Ольга ТРОФИМОВА
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В Торжке сгорел пассажирский автобус Фото: vk.com/"Подслушано в Торжке"/Стас ДубровскийВ Торжке сгорел пассажирский автобус Фото: vk.com/"Подслушано в Торжке"/Стас Дубровский
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ЧП произошло около 7:00 утра, 31 октября, в Торжке Тверской области. На улице Урицкого сгорел пассажирский ПАЗ, следующий по маршруту №17.

Информация о случившемся появилась в паблике "Подслушано в Торжке". Очевидцы сообщают, что это был первый утренний выезд автобуса, и пассажиров в салоне не было. Водитель не пострадал.

В результате пожара автобус выгорел полностью. Причина возгорания устанавливается.

В Торжке сгорел пассажирский автобус Фото: vk.com/"Подслушано в Торжке"

В Торжке сгорел пассажирский автобус Фото: vk.com/"Подслушано в Торжке"

В Торжке сгорел пассажирский автобус Фото: vk.com/"Подслушано в Торжке"/Дарина Журавлева

В Торжке сгорел пассажирский автобус Фото: vk.com/"Подслушано в Торжке"/Дарина Журавлева

ИСТОЧНИК KP.RU

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