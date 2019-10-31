В ИК-7 в Тверской области установили пандусы для заключенных-инвалидов

СЕГОДНЯ 15:19 2019-10-31T15:19:02+03:00

В ИК-7 установили пандусы для осужденных-инвалидов Фото: пресс-служба УФСИН России по Тверской области

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В ИК-7 УФСИН России по Тверской области при входе в столовую установили пандусы для беспрепятственного доступа осужденных-инвалидов.

Металлические конструкции были изготовлены на производственной зоне учреждения. Пологие пандусы сменили установленные ранее направляющие для инвалидных колясок. И теперь осужденные с инвалидностью могут самостоятельно подняться в столовую и кафе.

- Мероприятия, предусмотренные планом ФСИН России, по повышению доступности для инвалидов объектов уголовно-исполнительной системы проводятся во всех учреждениях УФСИН, - сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в ржевской исправительной колонии строгого режима пандусы устанавливаются при входе в отряды и другие помещения жилой зоны. Объекты оснащены кнопками вызова, специальными поручнями оборудованы санузлы и медико-санитарная часть.

ИСТОЧНИК KP.RU