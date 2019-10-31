Роспортебнадзор Тверской области рассказал, как правильно выбирать стеклоомыватель

СЕГОДНЯ 15:02 2019-10-31T15:02:35+03:00

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Управление Роспотребнадзора по Тверской области в связи с наступлением холодного времени года рекомендует автомобилистам внимательно относиться к выбору стеклоомывающих жидкостей.

Специалисты ведомства обращают внимание, что стеклоомывающая жидкость, произведенная с использованием спирта метанола, хорошо очищает стекла и практически не обладает запахом, но очень токсична для человека.

- Длительное воздействие метанола вызывает головокружение, боли в сердце и печени, приводит к неврастении, вегето-циркуляторной дистонии, ухудшению зрения, заболеваниям органов пищеварения, верхних дыхательных путей, дерматитам, - пишет Роспотребнадзор.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ использование метилового спирта в средствах по уходу за автотранспортом, использование метанола при их производстве, а также продажа населению средств, содержащих метанол, запрещены.

Тем не менее факты реализации запрещенных жидкостей в регионе отмечены. А потому автомобилистам рекомендуют приобретать данную продукцию только в установленных местах торговли, обращать внимание на информацию о производителе с указанием адреса, название продукции, ее назначение, состав, соответствие техническим условиям, меры предосторожности, сроки годности.

ИСТОЧНИК KP.RU