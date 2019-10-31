2019-10-31T14:36:20+03:00
Спорт

В "китайской" серии матчей "Динамо" Тверь одержало три победы

Выиграть у команды "Ценг-Тоу" удалось с большим трудом
Ольга ТРОФИМОВА
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"Китайская" серия в Твери получилась сверхудачной для динамовцев Фото: vhl.dynamo.ru"Китайская" серия в Твери получилась сверхудачной для динамовцев Фото: vhl.dynamo.ru
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30 октября, на площадке СК "Юбилейный" тверское "Динамо" встретилось с командой из Поднебесной "Ценг-Тоу". В настоящий момент китайская команда является аутсайдером ВХЛ, тем не менее, игра с ней не была легкой.

В первом периоде забить никому не удалось. Во втором периоде игра набрала обороты и стала интереснее. Первая шайба оказалась за "Ценг-Тоу", но динамовцы быстро сравняли счет.

В дебюте заключительной трети матча подопечные Сергея Орешкина использовали большинство. Итоговый счет 2:1.

Вот как цитирует тренеров обеих команд пресс-центр ХК "Динамо" Тверь.

Игорь Аверкин, главный тренер "Ценг Тоу":

- Мы понимали, что у соперника третья игра, а мы приехали на первую. Но у нас свои вопросы: дорога съедает и время, и силы. Решили сыграть поаккуратнее, посмотреть на соперника - и это до какого-то времени удавалось. Потом рикошет - гол, удаление - еще рикошет - гол. Ну и нахватали удалений на ровном месте. А туда никак не забивается. В общем, соперника - с победой.

Не в восторге от игры и главный тренер "Динамо" Тверь Сергей Орешкин:

- Болельщиков - с победой. И еще - с извинениями. Они болеют и помогают. Но сегодняшняя победа оставила неприятный осадок - не до конца все выкладывались. Видно, хотели малой кровью взять, еще хорошо, что выиграли, все могло бы повернуться и в другую сторону. Надо всегда готовиться, надо всегда думать об игре и ответственно относиться.

"Китайская" серия в Твери получилась сверхудачной для динамовцев - три победы в основное время и шесть очков в турнирную таблицу. В общем зачете команда находится на 17-м месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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