За ночь в Тверской области восстановлено электроснабжение 5 800 человек

СЕГОДНЯ 13:19 2019-10-31T13:19:32+03:00

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31 октября губернатор Игорь Руденя провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тверской области.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, на утро 31 октября, за прошедшую ночь восстановлено электроснабжение 5800 человек. По основной сети 35 кВ подключено семь воздушных линий. Восстановлено электроснабжение шести подстанций, питающих потребителей Вышневолоцкого городского округа, Спировского, Фировского, Лихославльского районов.

Ведутся работы на сетях 35 кВ в Спирово, Красное Знамя, Козлово.

- Ещё раз обращаюсь ко всем структурам – необходимо повысить динамику работ. Обеспечить дополнительную расстановку сил и средств, обход тех участков, где сегодня есть проблемы с подачей электроэнергии. Наша задача – максимально оперативно обнаруживать такие объекты и восстанавливать электроснабжение, – сказал глава региона и обратил особое внимание на необходимость восстановления сотовой связи в населенных пунктах.

Напомним, в связи с сильным шквалистым ветром, который "потрепал" Тверскую область в ночь на 28 октября, многие районы оказались обесточенными. Восстановление энергоснабжения потребителей ведется в круглосуточном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU