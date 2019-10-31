2019-10-31T12:28:29+03:00
Происшествия

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели на пожаре мужчины и ребенка в Тверской области

ЧП произошло в селе Молодой Туд накануне вечером
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчина и ребенок погибли во время пожара в жилом доме Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиМужчина и ребенок погибли во время пожара в жилом доме Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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Нелидовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по факту гибели на пожаре мужчины и малолетнего ребенка по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Напомним, ЧП произошло вечером, 30 октября, в селе Молодой Туд, Оленинского района, Тверской области.

По версии следствия, 40-летняя жительница дома в дневное время выпивала вместе со своим 34-летним знакомым, сидя на кухне. В одной из комнат дома находился ее трехлетний сын. В пьяном угаре женщина и ее гость уснули, а вечером в доме вспыхнул пожар. Женщина смогла выбраться из огня, получив термические ожоги, а ее знакомый и сын погибли. - Следователем Следственного комитета проведен осмотр места происшествия, изъяты необходимые объекты, которые могут иметь доказательственное значение, допрошены очевидцы и свидетели. По предварительной информации, признаков насильственной смерти на телах погибших нет. Точные причины их смерти будут установлены в ходе судебно-медицинских экспертиз, назначенных в рамках расследования уголовного дела, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

По имеющейся у следствия информации очаг возгорания находился внутри жилого помещения. Точная причина возгорания будет установлена после пожарно-технической судебной экспертизы. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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