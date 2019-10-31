Будущих географов и геоэкологов познакомили с деятельностью Калининской АЭС

СЕГОДНЯ 12:15 2019-10-31T12:15:12+03:00

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В актовом зале учебно-лабораторного корпуса ТвГУ собрались старшекурсники: будущие географы и геоэкологи. Встреча со студентами была на тему «Калининская АЭС: современные технологии, безопасное производство, социальная ответственность и забота об экологии».

Перед аудиторией выступил руководитель пресс-службы Калининской АЭС Давыдов Александр Александрович с презентацией-докладом о работе атомной станции. Студенты ознакомились с ключевыми показателями предприятия, основными характеристиками энергоблоков, узнали многое об экологической и радиационной безопасности АЭС, и даже смогли подержать в руках макет урановой таблетки.

Начальник отдела охраны окружающей среды Данилкин Андрей Юрьевич рассказал об экологической политике предприятии, а также ответил на вопросы будущих специалистов.

Заключительной, или десертной, как назвали её организаторы, частью встречи стала интерактивная викторина. Самые эрудированные студенты получили памятные подарки от Калининской АЭС.

Макет урановой таблетки вызвал большой интерес среди студентов

Выступление начальника отдела охраны окружающей среды Данилкина Андрея Юрьевича

ИСТОЧНИК KP.RU