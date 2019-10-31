В Твери ищут водителя, который сбил пешехода на улице Бориса Полевого

СЕГОДНЯ 11:56 2019-10-31T11:56:59+03:00

В Твери ищут очевидцев аварии на Бориса Полевого Фото: Кирилл ЧАЩИН

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Авария произошла около 18:30 вечера, 30 октября, на ул. Б. Полевого в районе д.2 кор.1 в Твери.

Водитель транспортного средства БМВ серебристого цвета не уступил дорогу пешеходу и наехал на 53-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

После ДТП водитель с места происшествия скрылся. Мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение.

Сотрудники ГИБДД просят всех, кто имеет какую-либо информацию о дорожно-транспортном происшествии (стал свидетелем, записал на видеорегистратор, знает очевидцев этого происшествия) звонить по телефонам: 8 (4822)66-78-41; 8(960)710-77-58.

ИСТОЧНИК KP.RU