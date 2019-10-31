2019-10-31T11:51:14+03:00
Происшествия

На проезжей части трассы М-9 в Тверской области опрокинулся грузовик

ДТП произошло в Оленинском районе
Ольга ТРОФИМОВА
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На трассе в Тверской области опрокинулся грузовик Фото: УГИБДД России по Тверской областиНа трассе в Тверской области опрокинулся грузовик Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария случилась вечером, 30 октября, на 271-м км трассы М9 "Балтия" в Оленинском районе Тверской области.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 33-летний водитель, управляя автомобилем "Вольво" с полуприцепом, по неустановленной причине допустил занос транспортного средства с последующим опрокидыванием на проезжей части.

Пострадавший водитель госпитализирован в Ржевскую ЦРБ. У него произведен забор крови на состояние опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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