2019-10-31T11:29:37+03:00
Общество

В Тверской области без электроэнергии остаются 9190 жителей

Энергетики продолжают работать в круглосуточном режиме
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области без электроэнергии остаются 9190 жителей Фото: пресс-служба правительства Тверской областиВ Тверской области без электроэнергии остаются 9190 жителей Фото: пресс-служба правительства Тверской области
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В Тверской области энергетики продолжают работы по восстановлению. энергоснабжения потребителей.

Напомним, в ночь на 28 октября в регионе из-за шквалистого ветра пострадали многие районы. 30 октября Тверскую область накрыл новый мощный атмосферный фронт в виде мокрого снега. Ситуация осложнилась переходом температурного режима от плюсовых к минусовым значениям, что спровоцировало налипание снега на провода и их последующие обрывы.

Третьи сутки в круглосуточном режиме энергетики компании "Россети" проводят восстановительные работы. По оперативным данным на утро 31 октября, в зоне отключения остаются 9 190 жителей.

- Было проведено дополнительное усиление группировки. В настоящее время к работам привлечены 344 бригады в составе 1417 человек, свыше 400 единиц автомобильной и специальной техники и 79 резервных источников электроснабжения общей мощностью 5,955 МВт, - сообщили в пресс-службе компании.

Восстановительные работы будут продолжаться непрерывно, до полного восстановления электроснабжения потребителей.

Тем временем жители обесточенных районов, те, кому позволяют средства, начали самостоятельно приобретать электрогенераторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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