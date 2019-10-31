Следователи выясняют, почему семья с детьми осталась без тепла и воды в Твери

СЕГОДНЯ 10:42 2019-10-31T10:42:03+03:00

Жители двухэтажки в Твери остались без воды и тепла Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Жители двухэтажки больше двух недель вынуждены жить с затопленным подвалом

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Коммунальное ЧП в двухэтажном доме на улице Троицкой в Твери произошло 11 октября. В подвале жилого дома прорвало основной кран с холодной водой, затопило подвал. Холодную воду отключили, в связи с этим исчезло тепло, так как в доме используется котловое отопление.

В указанном доме проживает семья с малолетними детьми. Жители неоднократно обращались за помощью в управляющую компанию, администрацию города и прокуратуру, но проблема так и осталась нерешенной.

Следователем Московского межрайонного следственного отдела г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области с целью установления всех обстоятельств произошедшего принято решение об организации доследственной проверки.

По ее результатам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU