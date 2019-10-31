На пожаре в Тверской области заживо сгорели мужчина и маленький ребенок
ЧП произошло около 18:30 вечера, 30 октября, в селе Молодой Туд в Оленинском районе Тверской области.
Известно, что пожар произошел в деревянном доме на улице Ленина. В ходе тушения спасатели МЧС обнаружили в доме тела двух погибших - 34-летнего мужчины и трехлетнего мальчика. Третья пострадавшая - 40-летняя мать ребенка получила термические ожоги. Ее госпитализировали в больницу.
Пожар спасателям удалось потушить лишь спустя несколько часов, соседние дома и строения не пострадали.
- По факту гибели мужчины и ребенка Нелидовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.
Предположительно, причиной пожара стала непотушенная сигарета. На месте происшествия в настоящее время работают сотрудники территориального отдела СКР, которые во взаимодействии с сотрудниками МЧС и полиции, проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев случившегося, жителей соседних домов.
Точные причины смерти погибших и возгорания дома будут установлены после соответствующих экспертиз.
ИСТОЧНИК KP.RU