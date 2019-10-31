2019-10-31T09:30:13+03:00
Происшествия

На пожаре в Тверской области заживо сгорели мужчина и маленький ребенок

В обстоятельствах случившегося разбираются следователи
Ольга ТРОФИМОВА
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В старшном пожаре погибли мужчина и ребенок Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиВ старшном пожаре погибли мужчина и ребенок Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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ЧП произошло около 18:30 вечера, 30 октября, в селе Молодой Туд в Оленинском районе Тверской области.

Известно, что пожар произошел в деревянном доме на улице Ленина. В ходе тушения спасатели МЧС обнаружили в доме тела двух погибших - 34-летнего мужчины и трехлетнего мальчика. Третья пострадавшая - 40-летняя мать ребенка получила термические ожоги. Ее госпитализировали в больницу.

Пожар спасателям удалось потушить лишь спустя несколько часов, соседние дома и строения не пострадали.

- По факту гибели мужчины и ребенка Нелидовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Предположительно, причиной пожара стала непотушенная сигарета. На месте происшествия в настоящее время работают сотрудники территориального отдела СКР, которые во взаимодействии с сотрудниками МЧС и полиции, проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев случившегося, жителей соседних домов.

Точные причины смерти погибших и возгорания дома будут установлены после соответствующих экспертиз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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